Terrazza Caffarelli: Premio Anima 2018, tra vincitori film 'Manuel' di Dario Albertini e Neri Marcorè (4)

- "Questa edizione del Premio Anima - dichiara la presidente di Anima e Vicepresidente di Unindustria con delega all'Etica e Legalità Sabrina Florio - vuole premiare artisti e professionisti che hanno scelto di non rassegnarsi di fronte a soprusi, discriminazioni, fenomeni di illegalità, ma che al contrario hanno deciso di contribuire a sollevare quel velo di indifferenza che troppo spesso ricopre queste problematiche sociali. In un contesto socio-economico caratterizzato da sempre più numerosi fenomeni di chiusura culturale, prima ancora che economica e sociale, il Premio Anima vuole - aggiunge Florio - invitare ad una riflessione sull'importanza dell'impegno comune di tutti – imprese, istituzioni, comunità locali, singoli cittadini – nella creazione di una società più aperta, equa, inclusiva e responsabile, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall'ONU nell'Agenda 2030". "Il premio - afferma Luigi Abete, presidente del Premio Anima - intende dare corpo e anima a concetti quali responsabilità sociale d'impresa ed etica ed è la dimostrazione del fatto che abbiamo bisogno sia di azioni concrete, ma anche di riflessioni profonde sulle tante emergenze sociali di fronte a cui la società civile e il mondo economico, incluso quello imprenditoriale, non possono e non devono sentirsi estranei. Non si può più prescindere da un'idea di impresa moderna, sostenibile, inclusiva, capace di utilizzare al meglio le proprie intelligenze, generare valore per la comunità, costruire forti legami con il territorio; un'impresa - conclude Abete - in grado di conciliare, in un legame inscindibile, l'interesse economico e l'interesse sociale". Alla cerimonia di premiazione, presso Terrazza Caffarelli, partecipano tra gli altri: l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio Gian Paolo Manzella, il Vicesindaco e Assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo, il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Filippo Tortoriello, il Vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e Relazioni Industriali Maurizio Stirpe, la Presidente di Anima e Vice Presidente di Unindustria con delega all'Etica e Legalità Sabrina Florio. Ai vincitori è stata consegnata un'opera ideata e donata da Slamp, azienda associata ad Anima. L'evento si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale RAI e con il contributo di Unindustria. (xcol2)