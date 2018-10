Maltempo: Regione Liguria, cordoglio per vittima di Albisola Superiore

- Cordoglio alla famiglia della donna, morta a causa di un cornicione crollato per il maltempo ad Albisola Superiore, è stato espresso durante la conferenza stampa in Protezione civile regionale dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dall'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. E' quanto si apprende da un comunicato stampa. Nel corso del punto stampa è emerso quanto segue: su tutta la Liguria sono in aumento le mareggiate con onde che potranno raggiungere gli 8 metri. Il mare inizierà a calare solo domani lentamente. Per quanto riguarda il vento si sono registrati valori importanti sui crinali con 100 km/h e anche sulla costa: a Punta Vagno nel centro di Genova, con 130 km/h e 170 km/h alla Spezia; per quanto riguarda la pioggia durante tutto l'evento si sono registrati e superati i 400 e 500 mm di pioggia, il picco massimo a Torriglia in cui si sono superati i 500 mm. (segue) (Com)