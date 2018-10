Ilva: Regione Liguria convocata al Mise per tavolo su accordo di programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo di Genova sull'accordo di programma per l'Ilva di Cornigliano è stato convocato mercoledì 7 novembre alle 10: lo rende noto il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, dopo una telefonata con il ministero dello Sviluppo Economico. La lettera di convocazione - come riferisce un comunicato stampa della Regione Liguria - partirà nei prossimi giorni come assicurato da Roma. (Com)