Maltempo: Nobili (Pd), città abbandonata, Raggi si dimetta

- "Nonostante l’allerta meteo, al momento, per fortuna, a Roma solo vento e quattro gocce di pioggia. Nonostante ciò, questo è solo un piccolo quadro del disastro che è in queste ore nella Capitale". Lo dichiara, in una nota, Luciano Nobili, deputato del Partito democratico."Decine di alberi crollati - continua - hanno rischiato di fare numerosi feriti. Non oso pensare a cosa succederebbe di fronte a un maltempo davvero pesante. Una città completamente abbandonata a se stessa, in cui non viene effettuata neanche la più ordinaria manutenzione. Nella Capitale d’Italia ormai si rischia la vita sulle scale della metropolitana, nell’incendio di un bus ogni dieci giorni o con un albero in testa. La Raggi sempre più concentrata sul suo fallimento e sui suoi guai ha totalmente mollato il governo di una città ormai alla deriva. Ci regali un sussulto di dignità, dia retta ai cittadini scesi in piazza per dirle basta: vada a casa", conclude. (Com)