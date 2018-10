Maltempo: camper Protezione Civile Roma all'Idroscalo, punto accoglienza 50 posti in scuola Ostia

- La Protezione Civile di Roma è presente con un camper all'Idroscalo di Ostia dove in nottata sono previste forti mareggiate. Sono a disposizione 50 posti in una palestra di una vicina scuola di Ostia per poter ospitare le famiglie che lo richiederanno. (Rer)