Brasile: in Cile la prima missione internazionale di Bolsonaro da presidente

- Il primo viaggio internazionale del presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, sarà in Cile. Lo ha confermato - segnala "Agencia Brasil" - il deputato Onyx Lorenzoni, l'uomo cui Bolsonaro dovrebbe assegnare il compito di ricoprire il ministero dell'Interno (Casa Civil) nel prossimo governo. La visita, di cui non è stata ancora precisata una data, è stata confermata anche dal presidente cileno Sebastian Pinera. "Ho avuto una franca e utile conversazioni con il presidente eletto del Brasile e ci ha confermato che visiterà il Cile", ha scritto il capo dello stato in un messaggio pubblicato sul proprio profilo di Twitter. Il Brasile, ha proseguito, "è un paese-continente e un importante alleato strategico". Le seguenti destinazioni di Bolsonaro, ha aggiunto Lorenzoni dovrebbero essere Stati Uniti e Israele. (segue) (Brb)