Brasile: in Cile la prima missione internazionale di Bolsonaro da presidente (2)

- Il Cile, ha spiegato il futuro ministro dell'Interno, è considerato dall'amministrazione entrante un "grande punto di riferimento latinoamericano". Un paese che occorre guardare, "con umiltà", come "un esempio" dal momento che che negli ultimi venti anni "ha aumentato il reddito della popolazione, ha sviluppato un buon livello di istruzione, crea tecnologia e commercia con tutto il mondo". Già all'indomani del primo turno delle elezioni brasiliane, Pinera aveva dichiarato di essere "in gran parte d'accordo" con il programma economico di Bolsonaro. Apertura economica, riduzione del deficit fiscale, riforma delle pensioni, privatizzazioni e tagli nell'amministrazione pubblica sono infatti tutti punti di consonanza con il suo governo e rappresentano "quello di cui un paese come il Brasile ha bisogno", ha detto Pinera in un incontro organizzato dal quotidiano spagnolo "El Pais". (segue) (Brb)