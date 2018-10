Brasile: in Cile la prima missione internazionale di Bolsonaro da presidente (3)

- La scorsa settimana inoltre, Brasile e Cile hanno chiuso le trattative per un accordo di libero scambio che potrebbe essere firmato entro dicembre. Si tratta della prima volta che il Brasile intraprende, in un accordo bilaterale, impegni che riguardano l'e-commerce, le pratiche regolatorie, la trasparenza nella lotta alla corruzione, le catene regionali e globali di valore, genere, ambiente e questioni lavorative. Un accordo, segnalava il ministero degli Esteri del Brasile, l'Itamaraty, che può essere adottato come modello per stringere trattative con altri paesi. (segue) (Brb)