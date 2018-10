Tav: Berlusconi, posizione M5s senza senso Italia ha bisogno di infrastrutture

- La posizione sulla Tav del M5s non ha alcun senso. Lo ha detto Silvio Berlusconi a margine della presentazione del libro "Bettino Craxi - Uno sguardo sul mondo" al Teatro Franco Parenti di Milano. "L'Italia - ha detto Berlusconi - ha bisogno di nuove infrastrutture, ne abbiamo il 50 per cento in meno rispetto a Francia, Spagna e Germania e la Tav è importante come hanno dimostrato gli artigiani, i sindacati e gli imprenditori che oggi hanno manifestato a Torino per chiedere la continuazione della Tav". (Rem)