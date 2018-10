Egitto: procuratore generale, 43 imputati attacco Wahat al Bahariya saranno giudicati da tribunale militare

- Il procuratore generale egiziano, Nabil Sadeq, ha stabilito che 43 imputati coinvolti nell’attacco dell’ottobre 2017 nella zona di al Wahat al Bahariya (370 chilometri a ovest del Cairo), che causò la morte di 16 membri delle forze di sicurezza egiziane e 13 feriti, saranno giudicati dal tribunale militare. Lo riferiscono i media locali. Si tratta di uno degli attacchi più sanguinosi nella storia recente dell’Egitto compiuti da gruppi legati allo Stato islamico. La mente della gran parte di questi attacchi terroristici avvenuti in Egitto è ritenuto essere Hisham Ashmawy, ex militare accusato di terrorismo e arrestato lo scorso 8 ottobre in Libia della forze del generale Khalifa Haftar. Ex ufficiale delle forze speciali dell'esercito egiziano, Ashmawy era divenuto uno dei principali esponenti del gruppo Ansar Beit al Maqdis, ma si era dichiarato contrario al giuramento di fedeltà della sua organizzazione ad Abu Bakr al Baghdadi, sedicente califfo dello Stato islamico. Tale giuramento risale al novembre del 2014, quando Ansar Beit al Maqdis aveva risposto affermativamente all'invito che Al Baghdadi aveva rivolto a tutti i gruppi salafiti del Sinai perché formassero un gruppo unico. L'organizzazione Ansar Beit al Maqdis ha da allora cambiato denominazione in Wilayat Sinai. Ashmawy è sospettato di diversi attentati in Egitto, incluso l’attacco del 20 ottobre 2017 nella zona di al Wahat al Bahariya (370 chilometri a ovest del Cairo), che causò la morte di 54 membri delle forze di polizia egiziane. Gli agenti erano impegnati in un'operazione antiterrorismo per poi cadere in un'imboscata. Si ritiene che a guidare l'agguato sia stato proprio Ashmawy, ex ufficiale dell'esercito passato poi con i jihadisti. (Cae)