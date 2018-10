Tunisia: movimento Ennahda condanna attentato terroristico a Tunisi

- Il movimento islamico moderato tunisino, Ennahda, ha condannato oggi l’attentato terroristico avvenuto nel centro di Tunisi, esprimendo solidarietà con i feriti. In una nota, il blocco parlamentare ha definito “vile” l’attentato che ha avuto come obiettivo “tutta la Tunisia”, sottolineando come questo attacco dimostri “ancora un volta che i terroristi sono i nemici della religione, del popolo e del paese”. Nel messaggio, firmato dal capo del blocco parlamentare di Ennahda Noureddine Bhiri, il movimento islamico moderato ha “invitato i tunisini a unirsi contro questo flagello” e a porre fine a “tutto ciò che può indebolire l'unità nazionale e affondare il paese nei conflitti ideologici”. Nella dichiarazione, Ennahda, ha ribadito il suo pieno sostegno alle istituzioni militari e di sicurezza nella sua lotta contro il terrorismo. Il blocco parlamentare di Ennahda ha chiesto al presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Mohamed Ennaceur di convocare a una riunione urgente dell'ufficio dell'Arp e dei presidenti dei blocchi parlamentari per studiare la situazione e prendere le decisioni necessarie. Intorno alle 14 di oggi una donna di quasi 30 anni, Mouna Kebla, ha azionato un ordigno esplosivo nascosto all'interno della propria borsa su Avenue Habib Bourguiba, la strada principale del centro di Tunisi, provocando 9 feriti. (Tut)