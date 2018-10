Albania-Grecia: proseguono polemiche sul caso del cittadino minoranza ellenica ucciso in sparatoria con polizia

- Proseguono le polemiche tra le autorità di Tirana e Atene sulla morte di Kostantin Kacifa, 35 anni, appartenente alla minoranza greca in Albania, rimasto ucciso ieri in una sparatoria con la polizia albanese, nella zona di Dropull, a ridosso del confine con la Grecia. Secondo i media greci, il direttore generale della Polizia greca, Aristeidis Andrikopoulos, ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo albanese Ardi Veliu, il quale ha ribadito che gli agenti albanesi hanno fatto il proprio dovere nel rispetto delle procedure. Andrikopoulos da parte sua avrebbe chiesto la partecipazione di esperti greci nell'inchiesta sulla vicenda in Albania. Anche la famiglia di Kacifa, ha rifiutato di ritirare il corpo dall'obitorio, chiedendo un'esame da parte di esperti indipendenti. (segue) (Alt)