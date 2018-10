Albania-Grecia: proseguono polemiche sul caso del cittadino minoranza ellenica ucciso in sparatoria con polizia (3)

- Intanto, l'ambasciatore albanese ad Atene sarebbe stato convocato al ministero degli Esteri greco, dove secondo i media albanesi gli dovrebbe essere stata consegnata anche una nota di protesta. Ieri, tramite una dichiarazione del ministero degli Esteri, Atene ha considerato "inaccettabile la perdita di una vita umana". Nel testo del comunicato, le autorità greche hanno spiegato di "aver seguito da vicino dal primo momento, in contatto con gli omologhi albanesi, l'evolversi della vicenda, in cui il cittadino greco sembra aver sparato contro un auto della polizia. Siamo stati informati che Kacifa è rimasto ucciso nel corso della sparatoria con la polizia". Il ministero degli Esteri greco, esprimendo le condoglianze alla famiglia di Kocifa "ed il grande dolore per la sua morte" sostiene che "in ogni caso è inaccettabile che un'operazione possa concludersi con la perdita di una vita umana". (segue) (Alt)