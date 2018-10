Albania-Grecia: proseguono polemiche sul caso del cittadino minoranza ellenica ucciso in sparatoria con polizia (5)

- "Facendo appello alla maturità e ad evitare di dare sfumature politiche e diplomatiche ad un caso chiaro e senza precedenti, assicuriamo i nostri vicini sul fatto che l'Albania è un paese sicuro per tutti i suoi cittadini, senza alcuna distinzione, inclusi quelli di nazionalità greca", conclude il comunicato. La stessa posizione è stata sostenuta anche dal premier albanese Edi Rama, intervenuto tramite un suo post su Twitter. "Cari vicini. Invece di considerare inaccettabile la perdita della vita di un forsennato che ha sparato contro la nostra polizia, la quale ha fatto solo il proprio dovere, unitevi a noi, nel ringraziare Dio che nessuna vita innoccente è stata persa da una pazzia estremista", ha scritto Rama. Mentre oggi, il portavoce del governo greco Dimitris Tzanakopoulos ha invitato l'Albania a "non essere aggressive nelle sue reazioni". Secondo il portavoce "le autorità greche stanno prendendo tutte le dovute e le previste misure per definire le esatte circostanze della morte del cittadino greco. Ma non dobbiamo affrettarci nelle conclusioni", ha dichiarato Tzanakopoulos (Alt)