Aeronautica militare: uomo in pericolo di vita trasportato in elicottero da Ponza a Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 73 anni in imminente pericolo di vita è stata trasportato questo pomeriggio con un elicottero HH-139 dell'85° Centro Csar (Combat Search and Rescue - Ricerca e Soccorso) del 15°Stormo dell'Aeronautica Militare da Ponza a Latina, dove è stato trasferito in ospedale per le cure specialistiche. Il paziente è stato accompagnato e seguito per tutto il viaggio da una equipe medica, che era stata imbarcata in precedenza a Latina prima di dirigersi alla volta dell'isola di Ponza. La missione è stata particolarmente delicata a causa della situazione meteorologica avversa, con conseguente visibilità limitata, condizioni nelle quali gli equipaggi dell'Aeronautica Militare si addestrano costantemente ad operare. L'aeromobile utilizzato, uno degli assetti che l'Aeronautica Militare mette a disposizione, in prontezza operativa, per trasporti sanitari di urgenza e missioni di ricerca e soccorso, è decollato dall'aeroporto di Pratica di Mare, sede dell'85° Centro Csar. L'ordine di decollo è stato dato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la Sala operativa dell'Aeronautica Militare che si occupa - tra gli altri - del coordinamento e della gestione di questo genere di missioni a favore della collettività su richiesta di Ospedali e Prefetture su tutto il territorio nazionale. La missione è stata poi programmata e gestita dal Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE).Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell'Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari, o per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo per qualsiasi destinazione in Italia e all'estero anche in condizioni meteo particolarmente avverse.(Com)