Maltempo: comune Morolo, disagi su territorio, al lavoro vigili e operai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Strade e abitazioni allagate, smottamenti a Morolo. A lavoro gli uomini della Polizia Locale coordinati dal Comandante Fabrizio Mancini e gli operai del comune con mezzi meccanici. In Via della Torre un'abitazione è stata allagata e liberata da due operai. Disagi sulla Monti Lepini sul tratto che porta a Supino dove l'otturazione di un pozzo ha allagato la strada rendendola impraticabile, anche in questo caso è stato provvidenziale l'intervento degli operai. Due costoni sono franati in altrettante zone di Via Piglio mentre altri problemi si sono verificati su Via Varico Alto e in altre zone del territorio comunale. La forte pioggia e il vento intenso hanno dunque costretto la Polizia Locale e gli operai del Comune ad un lavoro straordinario per riportare la corretta viabilità e aiutare le persone in difficoltà". Così una nota del comune di Morolo. (Com)