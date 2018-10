Moda: Magoni, la Lombardia è il futuro del settore in Italia e nel mondo

- Oltre 70 progetti presentati da altrettante studentesse e studenti, ben 40 scuole di moda, istituti professionali e licei artistici lombardi coinvolti e alcune decine provenienti da tutta Italia. Sono questi i numeri principali del contest di 'Fashion Graduate Italia 2018', evento organizzato dalle scuole della Piattaforma Sistema Formativo Moda che, dal 26 al 29 ottobre, ha messo in cartellone decine di sfilate, talk, allestimenti e workshop. Un vero successo, oltre 5.000 visitatori per analizzare e dibattere delle tendenze di un settore cruciale per il tessuto produttivo sia locale che nazionale. All'interno della rassegna, ampio risalto è stato dato al concorso dedicato agli studenti degli ultimi due anni dei licei e degli Istituti tecnici professionali, una vetrina per i giovanissimi che hanno presentato progetti, disegni e prodotti dei loro abiti ed accessori realizzati. Il 'Miglior Portfolio' se lo è aggiudicato Sofia Chen dell'IIS Marelli Dudovich di Milano; secondo posto per l'allieva Haiyan dell'IIS Montale di Cinisello Balsamo; terza piazza a Daniele Spica, del Liceo Artistico Damiani Almeyda di Palermo. "I riconoscimenti a questi ragazzi - ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e Moda, Lara Magoni - dimostrano che il settore della moda in Lombardia è vivo e vegeto e può contare su un futuro roseo. Eventi come 'Fashion Graduate' esaltano il merito e l'ingegno di tanti giovani che vogliono emergere in un settore altamente competitivo. E Regione Lombardia crede fermamente nelle nuove generazioni: grazie a Fashion Graduate, infatti, abbiamo stabilito un rapporto privilegiato tra giovani, imprese e istituzioni. Il nostro obiettivo deve essere quello di esaltare la creatività dei nostri fashion designer, permettendo loro di accedere al mondo del lavoro e dimostrare tutta le loro capacità. Perché la creatività sarà sempre una peculiarità tutta italiana, che continua il suo percorso sulle orme di Leonardo da Vinci, un Genio conosciuto in tutto il mondo. Regione Lombardia è in prima fila al fianco di questi giovani talenti". (segue) (com)