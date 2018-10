Moda: Magoni, la Lombardia è il futuro del settore in Italia e nel mondo (2)

- Il contest si è arricchito di altre 5 premiazioni: menzione speciale per l'Illustrazione a Nicola Beltrame del Liceo Artistico Statale di Verona; per l'Originalità a Bao Xia Ho del Liceo Artistico Statale di Verona; per la Ricerca a Eleonora Bonato, sempre del Liceo veronese; per la Grafica ad Angelica Calcaterra dell'ISS Olga Fiorini di Busto Arsizio (VA); per la Tecnica a Monica Montalbetti dell'ISS Olga Fiorini, sempre di Busto. Fashion Graduate Italia ha permesso ai visitatori ed esperti del settore di apprezzare ben 16 sfilate da parte dei maggiori istituti italiani nell'ambito del fashion (Istituto Secoli, Marangoni, Afol Moda, Domus Academy, NABA, Ferrari Fashion School, IAAD, LABA, HARIM, Istituto di Moda Burgo, Accademia della Moda, Accademia di Brera, Istituto Modartech, Accademia Costume e Moda, Arsutoria, Cercal, Politecnico Calzaturiero). A dimostrazione dell'importanza nevralgica del settore della moda anche per Regione Lombardia, "capace di generare un giro d'affari di oltre 35 miliardi di euro, con 34.000 imprese attive e 91.000 addetti. E non solo: in Italia sono ben 90 i miliardi generati dal comparto, visto che la moda contribuisce per il 4 per cento al Pil della nostra nazione", ha ricordato Lara Magoni. (com)