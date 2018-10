Brasile: Berlusconi, auguri a Bolsonaro, per giudicarlo aspettiamo i fatti

- In Brasile "c'è un' assoluta mancanza di sicurezza, il Paese viene da una grande crisi economica e c'è un numero di omicidi da non credere". Così Silvio Berlusconi commenta le elezioni presidenziali del paese sudamericano a margine della presentazione del libro "Bettino Craxi - Uno sguardo sul mondo" al Teatro Franco Parenti di Milano. Riferendosi al neo eletto presidente Jair Bolsonaro, Berlusconi ha detto:"Questo signore è un uomo di destra, per giudicarlo aspettiamo di vedere cosa farà. Intanto gli faccio tanti auguri".(Rem)