Maltempo: Pedica (Pd), alberi cadono come birilli, Raggi si sbrighi a fare piano straordinario

- "A Roma si alza il vento e gli alberi cadono come i birilli. Raggi quando capirà che serve un piano straordinario di manutenzione del verde per mettere fine a questa strage infinita?". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del PD. "Basta con gli annunci e le operazioni spot, la giunta Raggi pensi a fare un piano straordinario per la messa in sicurezza di tutti gli alberi - aggiunge Pedica -. I crolli non si contano più e bisogna intervenire prima che ci scappi il morto". (Com)