Infrastrutture: Di Maio su Tav, bene votazione Consiglio comunale Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, scrive su Twitter: "Bene la votazione del Consiglio comunale di Torino sul Tav. Presto io e Danilo Toninelli incontreremo Chiara Appendino per continuare a dare attuazione al contratto di governo". Il riferimento è al via libera, con 23 voti favorevoli e due contrari, da parte del Consiglio comunale del capoluogo piemontese, di un ordine del giorno del Movimento cinque stelle che esprime contrarietà all'Alta velocità ferroviaria e chiede di sospendere l'opera in attesa dei risultati dell'analisi costi/benefici. (Rin)