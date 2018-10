Maltempo: Tripodi (Lega), Regione si attivi per stato calamità

- ''Stiamo soffrendo il dramma del maltempo in tutta la regione, dove si registrano addirittura morti e feriti come in un bollettino di guerra. I nostri territori abbandonati da anni, privi di manutenzione ordinaria e straordinaria, non sono evidentemente in grado di sopportare eventi meteorologici come quelli che si stanno verificando in queste ore. Invitiamo, quindi, i Comuni colpiti a chiedere lo stato di calamita' alla Regione Lazio e il presidente Nicola Zingaretti ad attivarsi quanto prima in questa direzione. Da parte nostra, sosterremo ogni richiesta per superare questo drammatico momento''. Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lega in Regione Lazio Orlando Angelo Tripodi. (Com)