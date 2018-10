Maltempo: p.civile, a Terracina con dieci squadre per liberare strade e assistenza popolazione

- "La Sala Operativa di Protezione civile del Lazio, a seguito della tromba d'aria che si abbattuta nel tardo pomeriggio di oggi su Terracina ha mosso in direzione della cittadina laziale circa dieci squadre attrezzate di volontariato per liberare le strade e dare assistenza alla popolazione. La Sala Operativa ha contattato l’Amministrazione comunale dando indicazioni sulle attività da porre in essere. In particolare è stato chiesto di sapere se c’è popolazione o strutture da evacuare e di effettuare verifiche sulle alberature rimaste in piedi per valutarne la stabilità. Le attività proseguiranno anche la notte fin quando non saranno ripristinate le condizioni minime di sicurezza. L’Agenzia regionale di Protezione civile ha predisposto la fornitura di pasti ai propri volontari proprio per dare soluzione di continuità alle attività. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il direttore dell’Agenzia Carmelo Tulumello sono in costante contatto telefonico con i prefetti di Latina e Frosinone". Lo comunica in una nota la Protezione civile della Regione Lazio. (Com)