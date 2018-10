Infrastrutture: Rizzotti (FI) su Tav, da Consiglio comunale Torino pagina indegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "oggi il Consiglio comunale di Torino, ancora peggio senza la presenza del sindaco Appendino, ha scritto una pagina indegna che colpisce il presente e il futuro della città. Sappiano questi signori che nel capoluogo piemontese e in Italia la maggioranza dei cittadini è a favore della Tav, lo sono non solo gli industriali e i commercianti, lo sono i cittadini comuni, lo è l'opinione pubblica. Con questo ordine del giorno, intriso di becera ideologia, si vuole fermare un'opera che invece è essenziale per Torino, per l'Italia e per l'Europa. Non possiamo disattendere gli impegni presi anche con la Francia e l'Europa solo per compiacere una sparuta minoranza che urla contro tutte le opere infrastrutturali. Né", continua Rizzotti, "possiamo consentire al signor Di Maio, plaudente leaderino in difficoltà per la retromarcia sul Tap, di salvare la faccia e la carriera politica con lo stop ad un'infrastruttura così cruciale. Noi ci opporremo a questa prospettiva con ogni forza e ogni strumento". (Com)