Maltempo: Raggi in riunione al centro operativo protezione civile

- La Sindaca di Roma Virginia Raggi sta partecipando in questi minuti a una riunione al Centro operativo comunale della Protezione Civile (Coc) in via Druso. Gli uomini della protezione civile forniranno a Raggi gli aggiornamenti sulla situazione maltempo. Con un'ordinanza ieri la sindaca ha disposto la chiusura delle scuole di ogni grado per oggi. Il principale rischio era quello delle forte raffiche di vento che avrebbero potuto causare la caduta di tronchi e rami d'albero. Cadute che oggi si sono in effetti susseguite per l'intera giornata. (xcol4)