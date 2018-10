Infrastrutture: Toninelli su viadotti A24-A25, politici abruzzesi fanno campagna elettorale su pelle cittadini

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, scrive su Facebook che "sui giornali abruzzesi continuo a leggere sciocchezze miste a prese di posizione irresponsabili da parte di molti esponenti politici locali. I viadotti dell'autostrada A24-A25 destano evidenti preoccupazioni: ecco in calce un'altra lettera in cui il nostro Ufficio ispettivo territoriale di Roma ribadisce quanto espresso nell'ultima riunione con tutti i soggetti interessati, sottolineando tra l’altro come le limitazioni di traffico siano una prima misura necessaria ma non sufficiente. I politici abruzzesi parlano a vanvera e chiaramente se ne infischiano dei rischi di chi viaggia - aggiunge Toninelli - facendo campagna elettorale sulla pelle dei cittadini. Noi, invece, parliamo con i fatti: con un ciclo di ispezioni straordinarie e con i progetti di messa in sicurezza che stanno per essere avviati, anticipando fondi che altrimenti sarebbero stati usati solo a partire dal 2021. Lo Stato torna finalmente a fare lo Stato".(Rin)