Stadio Flaminio: Raggi, dialogo costruttivo con Coni per farne casa del rugby

- "Sono iniziate questa mattina le operazioni di bonifica presso lo Stadio Flaminio. Dopo anni di degrado e abbandono un nuovo tassello per riqualificare gli impianti sportivi della Capitale: gli operatori dell’Ama sono infatti sul posto dall’alba per la rimozione dei rifiuti sia all’esterno che all’interno dell’impianto realizzato da Pier Luigi Nervi. L’intervento prevede anche la pulizia del verde infestante a terra e del campo da gioco". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi."Solo qualche giorno fa sono terminati i lavori di bonifica presso Campo Testaccio, altro impianto storico di Roma. Queste due bonifiche sono tese a riqualificare e rilanciare l’impiantistica sportiva della nostra Città: la rinascita passa sicuramente anche attraverso lo stadio Flaminio, uno dei simboli sportivi romani - continua Raggi - Questo è solo il primo passo: prosegue da mesi, infatti, la redazione di un piano di conservazione attuato dalla Pier Luigi Nervi Project Association insieme all’Università La Sapienza e la Getty Foundation, operazioni preliminari e necessarie per la riqualificazione della struttura. Sarà poi necessario dar vita a un progetto transitorio, in collaborazione con il municipio competente, preludio per una trasformazione totale dello Stadio, affidandolo a dei soggetti che possano trasformarlo in un parco monumentale che ospiti, fra le altre cose, la ''Casa del Rugby', in collaborazione con il Coni, con il quale prosegue da mesi un dialogo costruttivo".(Rer)