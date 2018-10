Tunisia: attentato a Tunisi, bomba era nascosta nella borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il passare dei minuti emergono maggiori dettagli dell’attentato terroristico avvenuto oggi nel centro di Tunisi che ha provocato almeno nove feriti, otto agenti di polizia e un civile. Secondo la stampa tunisina, l’attentatrice si chiamava Mouna, originaria di Sidi Alwan, circa 200 chilometri a sud di Tunisi. La bomba era nascosta nella borsa della donna che - contrariamente a quanto riferito in precedenza - non indossava una cintura esplosiva. Secondo Naseem Rouissi, membro del sindacato delle Unità di intervento, c'è la possibilità che il dispositivo fosse fatto detonare a distanza. Le forze di sicurezza tunisine hanno arrestato una persona sospettata di essere coinvolta nell’attentato. L’arresto, secondo fonti della sicurezza locale, è scattato nelle vicinanze dell'attentato. L'Avenue Habib Bourguiba, la strada principale del centro di Tunisi, è stata chiusa dopo l’attacco. I media tunisini e arabi hanno diffuso le immagini del corpo dell’attentatrice disteso in strada, dilaniato e carbonizzato dall’esplosione. Sul posto sono giunte quattro ambulanze, esperti forensi e artificieri. Un ingente dispositivo di sicurezza è stato dispiegato sul sito dell’attacco. Tutte le strade che portano nel centro di Tunisi sono state chiuse. La polizia ha chiesto ai turisti a bordo di un autobus nel centro della capitale di scendere per controlli dopo l’attentato, avvenuto intorno alle 14:00 di fronte al teatro municipale. (segue) (Tut)