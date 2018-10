Stati Uniti: assistente segretario Stato Thompson in visita in Islanda, Estonia, Polonia e Giordania

- L’assistente segretario di Stato Usa per il controllo sugli armamenti e la sicurezza internazionale Andrea L. Thompson si recherà in visita in Islanda, Estonia, Polonia e Giordania dal 29 ottobre all’8 novembre. Lo riferisce una nota del Dipartimento di Stato Usa. In Islanda, Thompson avrà incontri bilaterali a Reykjavik e parteciperà alla conferenza annuale della Nato sulle armi di distruzione di massa, il controllo sugli armamenti, il disarmo e la non-proliferazione. Il vicesegretario statunitense prenderà parte al panel che esaminerà le iniziative Nato per la pace e la sicurezza internazionale. In Estonia, Thompson incontrerà funzionari governati, guidando la delegazione statunitense al gruppo di lavoro bilaterale sull’agenda cyber con i rappresentanti del governo di Tallinn. (segue) (Was)