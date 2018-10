Stati Uniti: assistente segretario Stato Thompson in visita in Islanda, Estonia, Polonia e Giordania (2)

- In Polonia l’assistente segretario di Stato parteciperà al Gruppo consultivo per la cooperazione strategica Polonia-Stati Uniti, condurrà incontri bilaterali con funzionari del governo e interverrà al Forum di dialogo transatlantico di Varsavia. L’ultima tappa di questo viaggio sarà la Giordania, dove Thompson terrà un discorso di apertura al summit sulla sicurezza di Amman e avrà delle riunioni con funzionari governativi locali e rappresentanti delle Forze armate. (Was)