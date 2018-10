Legge di Bilancio: bozza, fondo di 525 milioni di euro per vittime crac bancari

- In arrivo un fondo con "una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021", per il ristoro degli azionisti di banche poste in liquidazione coatta amministrativa o in risoluzione, che abbiano subito un "danno ingiusto". E' quanto previsto nell'ultima bozza della legge di Bilancio. "La misura del ristoro erogato sarà pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, entro il limite massimo complessivo di 100 mila euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti", è scritto nel testo. Quanto ai dividendi percepiti, andranno dedotti, mentre ci sarà una sorta di trattamento privilegiato "per i risparmiatori che hanno un valore dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente, ndr), inferiore a 35 mila euro nell'anno 2018". (Rin)