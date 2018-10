Maltempo: rami e alberi caduti a Cinecittà est, divelta targa toponomastica via Rizzieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle forti raffiche di vento che da questa mattina hanno colpito la Capitale, a Cinecittà Est sono stati molti i rami che si sono spezzati finendo in strada. A via Pietro Marchisio, all'interno di un parco riservato ai bambini, un albero è crollato così come a via Libero Leonardi e all'interno del Parco dei Fauni. Divelta anche una targa toponomastica, via Bruno Rizzieri. Per la presenza di alberi sulla strada, infine, è stata chiusa via Vincenzo Lamaro tra via Umberto Quintavalle e via Quinto Pubblicio.(Rer)