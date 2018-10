Speciale infrastrutture: Serbia, firmato contratto con società turca Tashjapi per ristrutturazione collegamento stradale Novi Pazar-Tutin

- Il ministro delle Infrastrutture serbo, Zorana Mihajlovic, ha firmato oggi un contratto con la società turca Tashjapi per la ristrutturazione del collegamento stradale Novi Pazar-Tutin, nella Serbia meridionale. Secondo una nota del dicastero serbo, alla firma era presente anche il ministro del Commercio serbo, Rasim Ljajic. "Oggi avviamo con questa forma la realizzazione di un progetto del valore di 24 milioni di euro", ha detto la Mihajlovic precisando che la ristrutturazione riguarda 20,5 chilometri della strada statale. L'opera stradale riguarda un'area abitata da 150 mila persone, ha aggiunto il ministro. Riguardo alle opere infrastrutturali in via di realizzazione in Serbia, la Mihajlovic ha dichiarato di attendere per la fine dell'anno il completamento della sezione fra Ub e Lajkovac lungo il cosiddetto Corridoio 11. Nelle scorse settimane il ministro Mihajovic è stata a colloquio con il capo dell'Ufficio della Banca mondiale in Serbia, Stephen Ndegwa, e con la direttrice per il settore dei trasporti dell'istituzione internazionale, Karla Gonzals Carvajal, con cui ha discusso gli investimenti nella rete infrastrutturale nazionale. "I progetti importanti li realizziamo insieme e siamo felici di avere la Banca mondiale come partner. Oltre alla costruzione dl Corridoio 10, il risanamento della rete stradale, la riforma dei permessi edilizi, sono di straordinaria importanza per noi i progetti per facilitare il commercio e i trasporti, come pur la riforma di Strade della Serbia", ha detto il ministro Mihajlovic. La Carvajal ha espresso apprezzamento per i risultati ottenuti dal ministero nei settori di sua competenza, osservando che la Serbia è un modello per i paesi della regione su come si possono trasformar gli ostacoli in opportunità. (Seb)