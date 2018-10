Speciale infrastrutture: Albania, trasporto aereo in crescita nei primi 9 mesi del 2018

- Il trasporto aereo in Albania ha registrato un incremento nei primi nove mesi del 2018: lo rivelano i dati diffusi oggi dall'Istituto delle statistiche albanese (Instat). Sono 19.840 i voli effettuati, pari a 7,6 per cento in più, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Del 14,1 per cento in più, invece, il numero dei passeggeri, salito a circa 2,3 milioni. In crescita dell'1,6 per cento anche il numero dei passeggeri (1,3 milioni) che hanno scelto il trasporto marittimo, i cui unici collegamenti sono quelli con i porti italiani. In calo però il volume delle merci giunte e partite dai porti albanesi, sceso del 2,6 per cento, per un totale di 2.9 milioni di tonnellate. Drastico il calo del volume delle merci trasportate sui treni. Secondo l'Instat, si tratta di un totale di 14,.4 milioni di tonnellate per chilometro, ossia 21,6 per cento in meno. (Alt)