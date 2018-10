Speciale infrastrutture: Bolivia, consorzio svizzero-tedesco ispeziona tracciato del "corridoio bioceanico"

- Esperti di un consorzio svizzero-tedesco sono da domenica sera in Bolivia per una "ispezione tecnica" su un tratto del "corridodio bioceanico", l'infrastruttura che attraversando il continente dovrebbe offrire a La Paz uno sbocco commerciale sui porti del Perù. Gli esperti, riferisce il ministero dei Lavori pubblici citato dal quotidiano "La Razon", effuttueranno una verifica sul campo delle zone su cui dovrebbe sorgere il progetto e procedono alla revisione degli studi di fattibilità per adottare consiglie e provvedimenti in vista della realizzazione. L'intero progetto è divenuto prioritario per La Paz soprattutto dopo che la Bolivia ha perso la causa internazionale contro il Cile per un accesso sovrano all'oceano Pacifico. (Brb)