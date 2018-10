Speciale infrastrutture: Slovacchia, ministro Trasporti Ersek propone concessione aeroporto di Bratislava

- Il ministro dei Trasporti slovacco Arpad Ersek ha proposto di affittare l'aeroporto di Bratislava a un concessionario per un periodo di 30 anni. Lo riferisce il sito del quotidiano "Sme". Ersek ha indicato un progetto di partenariato pubblico-privato per la selezione del concessionario. Il riesame accelerato della proposta dovrebbe essere chiuso entro il 2 novembre poiché, come afferma il ministero, vi è urgente necessità di effettuare ulteriori azioni connesse al progetto, nonché l'intera procedura di selezione del concessionario. Secondo il programma proposto, l'accordo di concessione potrebbe entrare in vigore nel 2021. Il ministero dei Trasporti si aspetta che questo passo garantisca lo sviluppo sostenibile a lungo termine dell'aeroporto. La concessione dovrebbe ridurre al minimo le minacce legate alla proprietà e al funzionamento dell'aeroporto, mentre alcuni controlli e asset strategici rimarranno allo Stato, sostiene il ministero. "La variante che riguarda l'affitto dell'aeroporto a un partner straniero è stata discussa più volte e, in definitiva, questa opzione si è rivelata la migliore e più vantaggiosa per lo Stato", ha affermato Ersek. Il ministero dei Trasporti ha elaborato uno studio di fattibilità in cui si esaminano diverse opzioni come lo sviluppo da parte della direzione attuale o la concessione a un partner strategico. (Slb)