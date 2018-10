Speciale infrastrutture: Di Maio, FS azienda di Stato con funzione strategica di attrazione di soggetti privati

- Intervenendo all'inaugurazione del nuovo servizio Mercitalia Fast del Polo Mercitalia del Gruppo Ferrovie dello Stato all’interporto di Marcianise-Maddaloni in Campania, il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha definito, in diretta su Facebook, il nuovo servizio "un trampolino di lancio per la Campania". Di Maio ha poi parlato del Gruppo FS, "un'azienda di Stato e non bisogna vergognarsi a dirlo", ha puntualizzato, "perché ha anche una funzione strategica per le politiche pubbliche e innesca una miccia che porta a soggetti privati". Il ministro ha poi proseguito: "Oggi abbiamo innescato questo processo, ma oltre a prenderci gli onori dobbiamo prenderci anche gli oneri con, ad esempio, investimenti in formazione, con la valorizzazione gli istituti tecnici. C'è tanto da fare e cerchiamo di fare il possibile nel minor tempo possibile", ha concluso.(Rin)