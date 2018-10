Speciale infrastrutture: Albania, operatore sistema trasmissione chiede aumento tariffe servizio per il 2019

- L'operatore del sistema di trasmissione di energia elettrica in Albania (Ost), ha chiesto all'Autorità per l'energia, (Ere), l'aumento delle tariffe di servizio che la società offre all'azienda di produzione (Kesh) e all'operatore del sistema di distribuzione (Osshe). Attualmente la tariffa è di 0,75 lek (0,01 euro) per kilowatt/ora. La Ost ha presentato tre varianti. La prima, con un rincaro dell'85 per cento "che permetterebbe alla società di rimborsare i circa 3,1 miliardi di lek (24,7 milioni di euro) di debiti", ha spiegato l'Osshe. La seconda variante prevede un rincaro di 0,2 lek, mentre la terza un aumento di 0,09, che permetterebbe alla società di migliorare il proprio operato senza però riuscire a rimborsare i debiti, neanche parzialmente.(Alt)