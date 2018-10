Speciale infrastrutture: Suzuki sposa l’iniziativa “Make in India” con nuove auto elettriche

- Il produttore di auto giapponese Suzuki Motor intende operare investimenti significativi in India per la produzione di auto elettriche in quel paese, posizionandosi per sfruttare le politiche e le iniziative di Nuova Delhi tese a ridurre l’inquinamento e a ridurre le importazioni di petrolio. I piani dell’azienda sono stati illustrati oggi dal suo presidente, Osamu Suzuki, in occasione del simposio “Make in India, partnership digitale e partenariato India-Giappone in Africa”, organizzato a Tokyo dal quotidiano “Nikkei” e dalla Japan External Trade Organization (Jetro), con la partecipazione del premier indiano Narendra Modi. “Vogliamo praticare il ‘Make in India’, anche tramite la produzione di batterie, indispensabili per la prossima generazione di automobili”, ha detto Osamu, riferendosi all’iniziativa di Modi per promuovere lo sviluppo dell’industria domestica e ridurre la dipendenza dell’India dalle importazioni. (Git)