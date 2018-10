Referendum Atac: comitato Votiamo NOi, le periferie dicono 'No'

- "Pur riconoscendo la vittoria del Sì al referendum interno al Partito Democratico sulla messa a gara del Tpl, facciamo notare i risultati sensibilmente differenti in special modo nei quartieri più periferici della città. Archiviato il referendum interno, chiediamo pertanto alla Direzione romana del Partito Democratico l’avvio di un processo partecipativo tra le diverse anime che hanno animato il dibattito in vista dell'appuntamento dell'11 novembre, ma più profondamente in vista del nuovo progetto democratico per Roma. Non sfugge infatti a nessuno come il rederendum interno ha visto una partecipazione al di sotto di ogni aspettativa ed é stato promosso solo grazie ad un ordine del giorno presentato in Assemblea romana da molti sostenitori del No". Così in una nota il Comitato Votiamo NOi."Non sfugge nemmeno che la manifestazione di sabato in piazza del Campidoglio imponga un'accellerazione sui contenuti di una nuova stagione politica - prosegue il comitato - Un progetto per Roma, in buona sostanza. Abbiamo deciso di partecipare al referenum interno, malgrado fosse stato indetto purtroppo ed erroneamente a pochi giorni dalla consultazione congressuale, con la speranza che potesse essere un momento di confronto sincero e costruttivo per la nostra comunità. Chiediamo quindi attenzione per quelle periferie che hanno detto No e facciamo appello alla Direzione del nostro Partito. In gioco oggi c'è Roma, non l'aspetto puramente consultivo del referndum dell'11 novembre prossimo. Chiediamo prudenza, a maggior ragione se guardiamo ai dati della partecipazione al referendum interno che ha visto solo il 30% degli iscritti impugnare la matita per esprimere il proprio voto. Fermo restando l'appello alla Direzione romana per un progetto sul futuro del Tpl e della nostra città, porteremo avanti le ragioni del No fino ad una formale convocazione. É tempo di costruire proposte per Roma e i romani, non di sposare in toto un appuntamento referendario promosso da una forza politica che non é il Pd". (Com)