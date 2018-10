Fyrom: partito Vmro-Dpmne chiede amnistia per scontri in parlamento del 2017

- L'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro-Dpmne) ha presentato ufficialmente in parlamento la richiesta per un amnistia sui fatti relativi agli scontri del 27 aprile 2017 in parlamento. Sono 33 gli esponenti del Vmro-Dpmne, principale partito dell'opposizione di centro-destra, fermati per gli scontri in aula del 20178, al culmine di giornate molto tese nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) per la possibile formazione di una coalizione di governo tra il centro-sinistra e i partiti della minoranza albanese. Tra gli esponenti del Vmro-Dpmne indagati anche l'ex ministro dell'Interno Mitko Cavkov e cinque deputati. Nei giorni scorsi alcuni rappresentanti del governo hanno sottolineato l'esigenza di arrivare ad una riconciliazione nazionale, dopo il voto favorevole ad avviare il procedimento per modificare il nome del paese approvato dei due terzi del parlamento. Tale messaggio è stato interpretato da molti come un'indicazione della volontà di non portare avanti le indagini sugli scontri in parlamento della primavera dello scorso anno. (Mas)