Maltempo: Marin, a Roma vero e proprio disastro ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello di oggi a Roma è stato un vero e proprio disastro ambientale. Saranno centinaia e centinaia gli alberi caduti con un danno incalcolabile per la città, oltre ad aver fatto correre dei rischi grandissimi ai romani in movimento a piedi o in auto. Una strage annunciata e legata al vento fortissimo ma anche ad una manutenzione degli alberi e del verde in generale del tutto assente. E questa responsabilità è tutta del Sindaco e dell’amministrazione guidata da Virginia Raggi. Anche di questo sarà chiamata a rispondere”. E’ quanto dichiara in una nota Stefano Marin, presidente della commissione Ambiente e Mobilità del Municipio I.(Com)