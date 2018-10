Olimpiadi 2026: Pizzul (Pd), non basta fare il tifo, il governo deve sostenere la candidatura

- Il sottosegretario Giorgetti non se la può cavare con un incitamento: perché Milano e Cortina possano ottenere le Olimpiadi invernali il Governo deve impegnarsi concretamente fin da subito, anche con lo stanziamento di adeguate risorse. Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul in merito alle Olimpiadi invernali 2016, rispondendo al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che, questa mattina a Morbegno, ha dichiarato che non basta la candidatura ma occorre battere la candidature concorrenti. "Abbiamo appena depositato una mozione che va in questa direzione e se il Consiglio regionale, martedì 6 novembre, l'approverà, diventerà la richiesta ufficiale della Lombardia - prosegue Pizzul - È troppo comodo farsi belli con i soldi e i progetti altrui". Con la mozione, depositata oggi e messa in discussione per martedì 6 novembre, il primo firmatario Fabio Pizzul chiede che la Regione si impegni anche "a sollecitare il Governo affinché stanzi adeguate risorse per sostenere la candidatura di Milano-Cortina, così da rafforzarne la credibilità presso il CIO e far sì che nel dossier di candidatura vengano inserite opere infrastrutturali necessarie per il territorio lombardo e per l’intero Nord Italia". (com)