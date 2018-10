Maltempo: Mollicone (Fd'I), Raggi in caduta libera…più degli alberi

- “Auspichiamo che la Capitale possa presto voltare pagina. Lo stato di estremo abbandono della nostra città con i 5 Stelle al governo della Capitale è preoccupante. Si è moltiplicata l’illegalità diffusa, il territorio non è sicuro - come evidenziato anche dagli ultimi fatti di San Lorenzo- e dopo i rifiuti e le buche arrivare anche il maltempo a sottolineare l’incapacità gestionale dell’amministrazione grillina. La strage delle alberature e le caditoie intasate completano il quadro, con disagi ai cittadini e il pessimo biglietto da visita per i turisti. E’ il segno che la sindaca Raggi è ormai in caduta libera…più degli alberi, mai più alla Roma decadente dei grillini”. E’ quanto dichiara in una nota Federico Mollicone, deputato di Fdi.(Com)