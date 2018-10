Via Ricciarelli: danneggia con catene auto parcheggiate, arrestato

- Per sfogare la rabbia ha deciso di prendersela con le macchine parcheggiate in via Daniele Ricciarelli, zona San Siro. È successo alle 14 di domenica pomeriggio quando alcuni cittadini hanno segnalato alla polizia un cittadino di origini nordafricane che con una catena stava danneggiato alcune auto. Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati, l’uomo ha cercato di disfarsi della catena buttandola sotto una macchina prima di essere bloccato. Ha dichiarato che poco prima aveva partecipato a una lite con alcuni connazionali. È stato poi portato in Questura dove da ulteriori accertamenti è emerso che si trattava di un cittadino marocchino 41enne con precedenti su cui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere di un anno e due mesi.(Rem)