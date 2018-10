Medio Oriente: ambasciata palestinese a Roma condanna morte tre bambini a Gaza

- L’ambasciata palestinese in Italia “condanna con forza la vile uccisione di tre bambini avvenuta ieri sera a Gaza”. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell’ambasciata palestinese a Roma. “Non è stato un errore, non si è trattato di danni collaterali”, si legge nel comunicato. Le dichiarazioni dell’ambasciata palestinese si riferiscono al raid aereo israeliano condotto ieri, 28 ottobre, contro tre palestinesi che stavano cercando di danneggiare la barriera tra lo Stato ebraico e Gaza. Secondo quanto riferito dai militari israeliani, i palestinesi colpiti “stavano cercando di collocare un dispositivo esplosivo nella parte meridionale dell’enclave". “Per ammissione della stessa aviazione israeliana, Khalid Bassam Said, Abdullah al Hamid Abu Daher e Muhammad Ibrahim al Satra, che avevano tutti appena 13 anni, sono stati presi di mira e ammazzati”, prosegue il comunicato dell’ambasciata palestinese. La rappresentanza diplomatica aggiunge: “Le forze di occupazione hanno spudoratamente dichiarato di aver ritenuto pericolosi questi ragazzini perché apparentemente in possesso di un oggetto sospetto che non doveva avvicinarsi alla zona di confine. Menzogne, da parte di chi predica costantemente di colpire solo obiettivi ‘terroristici’, mentre da decenni fa stragi di civili inermi”. Infine, attraverso il comunicato l’ambasciata palestinese in Italia sottolinea che “Khalid, Abdullah e Muhammad non sono i primi bambini palestinesi a essere uccisi da una potenza che viola puntualmente il diritto internazionale commettendo orribili crimini di guerra”, per questo la rappresentanza diplomatica “si appella alla comunità internazionale affinché si impegni perché siano gli ultimi”. (Res)