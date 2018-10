Referendum Atac: Bonino, votare sì, se andrà bene voto anche su Ama

- “L'11 novembre i romani saranno chiamati a votare sull'Atac, noi chiediamo che ci sia una messa a gara in cui concorrano pubblici e privati per chi deve gestire il trasporto pubblico facendo l'offerta migliore. Io invito a votare 'sì', e se il referendum andasse bene vorrei affrontare la questione dei rifiuti di Ama”. Lo dice Emma Bonino, senatrice di + Europa, oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Si dice però che nell'attuale contratto vi siano delle penali molto alte da pagare: “Si, la decide il Comune, lo stesso che gli dà la concessione, quindi siamo in una situazione di controllore e controllato”. (Rer)