Speciale infrastrutture: fonti stampa, presto al via lavori per rete elettrica tra Slovenia e Ungheria

- I lavori per la costruzione della rete elettrica per collegare Slovenia e Ungheria dovrebbero iniziare a breve dopo diversi anni di pianificazione. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sta" indicando che l'Agenzia slovena per l'energia ha approvato in questi giorni il finanziamento del progetto. L'approvazione del finanziamento arriva dopo che è stata trovata una soluzione per il problema legato al tratto di rete da 1,2 chilometri che dovrebbe attraversare il territorio croato. La costruzione della rete elettrica tra Slovenia e Ungheria include un percorso di circa 80 chilometri. Secondo il sito di informazione sloveno "24ur.com", il costo delle operazioni dovrebbe essere di circa 130 milioni di euro. Trattandosi di un progetto di collegamento transfrontaliero tra due membri Ue, dovrebbe essere cofinanziato dall'Unione europea.(Lus)