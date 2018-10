Spettacoli: GameStop nel nuovo video di Benji & Fede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prodotti in vendita nei negozi della catena GameStop sono in primo piano nel nuovo video di Benji & Fede, il duo più popolare d’Italia che ha da poco iniziato a condurre X Factor Daily, la striscia quotidiana, in onda tutti i giorni alle 19.40 su Sky Uno, che racconta la preparazione dei concorrenti alle serate dei Live di X Factor. Universale, questo il nome del singolo, è il primo di quattro inediti inclusi in Siamo solo Noise Limited Edition l’album che sarà disponibile dal prossimo 2 novembre. Nel video della canzone che riprende il concetto della mancanza di leggi in amore, è presente anche GameStop, punto di riferimento non solo nel gaming ma di tanti momenti della vita quotidiana. GameStop grazie alla collaborazione nel video del duo modenese conferma il proprio orientamento verso la pop culture che l'ha già vista impegnarsi nel lancio di Zing Pop Culture per la vendita di prodotti a licenza. L'ambito musicale è un indicatore della propensione all'omnicanalità di GameStop e rappresenta la voglia del brand di espandere il proprio posizionamento oltre il tradizionale ambito videoludico. Per incontrare i gusti dei propri clienti e i nuovi orientamenti di mercato, GameStop intercetta infatti un pubblico che va oltre quello affezionato all'industria dei videogame che resta comunque centrale per l’azienda. A novembre e a dicembre, il duo sarà impegnato con l'Instore Tour per promuovere il nuovo album. Inoltre sarà protagonista di due concerti-evento che si terranno venerdì 16 novembre 2018 al Mediolanum Forum di Milano e domenica 25 novembre 2018 al PalaLottomatica di Roma.(com)