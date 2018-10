Francia-Etiopia: premier Ahmed arrivato a Parigi, in corso incontro con Macron

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed, a Parigi per la prima tappa del suo tour europeo che domani lo vedrà anche a Berlino, è arrivato all’Eliseo dove è previsto un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, con una conferenza stampa congiunta al termine. Al centro dei colloqui, secondo quanto riferito dal portavoce del governo etiope Fitsum Arega, ci saranno la sicurezza regionale, il processo di riforme in corso in Etiopia, il commercio e gli investimenti. Al suo arrivo questa mattina all’aeroporto “Charles De Gaulle”, Ahmed è stato ricevuto da una delegazione governativa francese. Il tour europeo del premier etiope proseguirà domani a Berlino dove avrà dei colloqui con il cancelliere tedesco Angela Merkel e parteciperà al summit sugli investimenti tedeschi nei paesi africani che aderiscono al “Compact with Africa” (Cwa) del G20, in programma domani, 30 ottobre. Il giorno seguente Ahmed sarà invece a Francoforte sul Meno per incontrare una rappresentanza di 25 mila connazionali provenienti da diversi paesi europei. (Res)